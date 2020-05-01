Кабмин выделил еще 500 млн рублей на выплаты россиянам за рубежом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за рубежом. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В документе сообщается, что средства будут направленны на поддержку россиян, которые не имеют возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Так, эти деньги, как и ранее выделенные 500 млн рублей, пойдут на оплату проживания, питания и других неотложных нужд граждан за границей.

Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, средства можно использовать для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов.

Ранее кабмин утвердил порядок помощи россиянам за рубежом. Они будут получать 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет будут выдавать 1600 рублей в день.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.