Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает «Интерфакс».
По его словам, такая динамика связана с отсутствием соответствующей поддержки со стороны государства. На сегодняшний день около 77% общепитов в стране не работают. Остальные осуществляют деятельность в режиме доставки. Спрос у предприятий питания из-за пандемии упал на 50-100%, отмечает Бухаров.
В свою очередь арендодатели требуют плату в обычном режиме, а государство — налоги, так как сегмент общественного питания не попадает под субсидии из-за реализации проакцизных товаров.
В сложившихся обстоятельствах, считает Бухаров, если рестораны и кафе откроют к 1 июля, то более 70% из них не возобновят свою работу.
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