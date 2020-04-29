Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает «Интерфакс».

По его словам, такая динамика связана с отсутствием соответствующей поддержки со стороны государства. На сегодняшний день около 77% общепитов в стране не работают. Остальные осуществляют деятельность в режиме доставки. Спрос у предприятий питания из-за пандемии упал на 50-100%, отмечает Бухаров.

В свою очередь арендодатели требуют плату в обычном режиме, а государство — налоги, так как сегмент общественного питания не попадает под субсидии из-за реализации проакцизных товаров.

В сложившихся обстоятельствах, считает Бухаров, если рестораны и кафе откроют к 1 июля, то более 70% из них не возобновят свою работу.

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