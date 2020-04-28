Число безработных достигло 950 тысяч

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В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 000 человек, то есть последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту», — сказал Котяков.

Министр отметил, что «это достаточно сдержанный темп», подтверждающий прогнозы. По его словам, Минтруд просчитал сценарий для ситуации с пятью миллионами безработных.

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