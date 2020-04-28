Путин: выпуск медицинских масок в России вырос в 10 раз

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Президент России Владимир Путин заявил, что производство медицинских масок в России увеличилось в 10 раз с начала пандемии коронавируса, а производство аппаратов ИВЛ будет увеличено до 2,5 тыс. штук в месяц уже к маю. Об этом он заявил на совещании с губернаторами по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

«Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности <...> Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле», — сказал президент.

Также, по словам Путина, в России в начале года выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, в апреле — больше 800, в мае будет более 2,5 тысяч штук в месяц.

Кроме того, он отметил, что с начала распространения коронавируса в стране «было с нуля развернуто производство целого ряда лекарств». Производство тест-систем для выявления коронавируса выросло в 9 раз, а количество производимых защитных костюмов для медиков до 100 тысяч штук в сутки.

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