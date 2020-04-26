Пензенская область планирует закупить 80 аппаратов ИВЛ

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Пензенская область объявила аукцион на поставку 80 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения заразившихся коронавирусом, следует из данных портала госзакупок.

Отмечается, что максимальная цена контракта составляет 147,2 млн руб. Средства поступили из федерального бюджета на оснащение (переоснащение) коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Аукцион состоится 30 апреля, аппараты ИВЛ должны быть поставлены за 100 дней.

В Пензенской области коронавирусом заразился 261 человек. Четыре пожилых пациента подключены к аппаратам вентиляции легких и находятся в тяжелом состоянии.