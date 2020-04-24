Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Отмечается, что к разработке закона приступили с связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов.
Также были получены письма от 41 органа власти субъектов РФ, в которых говорилось о значительном ухудшении общественного правопорядка из-за отмены ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.
Согласно закону, российские субъекты теперь могут устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и тд.
В дальнейшем органы госвласти субъектов России предоставляют эти сведения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса.
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