Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Отмечается, что к разработке закона приступили с связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов.

Также были получены письма от 41 органа власти субъектов РФ, в которых говорилось о значительном ухудшении общественного правопорядка из-за отмены ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.

Согласно закону, российские субъекты теперь могут устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и тд.

В дальнейшем органы госвласти субъектов России предоставляют эти сведения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса.

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