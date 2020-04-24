Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы лояльной ипотеки под 6,5% годовых. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Льготное кредитование доступно для оформления до 1 ноября 2020. Ставка 6,5% будет сохраняться на весь период ипотеки.
Программа распространяется на жилье, стоимость которого не превышает 8 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, 3 млн руб. для остальных регионов. Минимальный первичный взнос составляет 20%.
Власти ожидают, что льготная ипотека привлечет в строительный бизнес около 900 млрд руб. и обеспечит выдачу 250 тыс. займов.
Программа утверждена по поручению президента России Владимира Путина в рамках комплекса поддерживающих мер для граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.