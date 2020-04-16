Доллар и евро снижаются к рублю в начале торгов

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Курсы доллара и евро снижаются к рублю на открытии торгов.

Курс доллара снизился на 0,1%, до 74,75 руб.

Курс евро снизился на 0,4%, до 81,33 руб.

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