Больше половины россиян берут работу на дом в выходные и праздничные дни

Больше половины россиян (56%) берут на дом работу в выходные и праздничные дни. Из них 23% часто берут работу на дом и занимаются решением рабочих вопросов в выходные и праздники. Иногда работают на дому и в выходные 33% опрошенных, не испытывают необходимости работать в личное время 34% и только 10% россиян принципиально не работают в выходные и праздники. Это показало исследование Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще других приходится работать на дому и решать рабочие вопросы в выходные и праздники сотрудникам бухгалтерии (47%). Иногда берет работу на дом в этой сфере 36% опрошенных, нет необходимости работать на выходных у 14% и совсем не работают в дни отдыха 3%.

На втором месте по частоте вынужденной работы из дома в выходные и праздники расположились представители образования и науки (26%). 51% респондентов иногда работает в выходные и праздники, 12% не испытывают такой необходимости и 11% не согласны работать в выходные вообще.

Среди россиян, работающих в производстве и агропроме, часто берут работу на дом 17%, иногда решают рабочие вопросы в выходные 29%, нет необходимости работать в свободное время у 45% опрошенных и 9% участников исследования принципиально не работает во время отдыха.

Всего 16% респондентов из IT и телекома приходится часто работать из дома и в выходные. 44% опрошенных работают так иногда, у 30% нет такой необходимости и 9% не работают совсем.

Согласно статистике, среди представителей банковской и финансовой отрасли только 16% часто берут работу на дом. Иногда рабочими вопросами в выходные занимаются 44% россиян из этой сферы, 33% не видят никакой необходимости работать в свободное время и 7% отказывается работать в выходные дни.

Больше половины опрошенных россиян (57%) негативно относятся к работе в выходные и праздники и считают, что дома нужно отдыхать. Нейтральное отношение у 36% респондентов, готовых выполнить несколько рабочих задач, и только 7% позитивно настроены на решение рабочих задач во время законных выходных.

Сильнее остальных недовольны работой в праздники и выходные специалисты бухгалтерии (67%). Только 27% нейтрально относятся к рабочим вопросам в нерабочее время и всего 6% подтвердили позитивное отношение к работе в свой выходной.

С небольшим отрывом идут работники образования и науки: здесь больше половины опрошенных (62%) негативно относятся к работе в выходные, 28% нейтральны в своем отношении и только 10% готовы решать рабочие задачи.

61% представителей производства и агропрома негативно оценивают работу в выходные и хотят отдыхать от дел, 39% нейтрально смотрят на это и совсем не нашлось тех, кто не может обходиться без работы на праздниках.

Ровно половина респондентов из IT и телекома (50%) не любит работать в выходные и праздники. Могут выполнить несколько задач 38%, а 12% готовы погрузиться в рабочие вопросы.

36% опрошенных в финансовой сфере едины в мнении, что выходные совсем не созданы для работы. При этом 55% представителей этой отрасли спокойно готовы выполнять рабочие задачи, а 9% позитивно смотрят на работу в выходные и праздники.

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