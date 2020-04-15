Цена Brent опустилась ниже $28 за баррель

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Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне резко снизилась более чем на 5,5% по отношению к прошедшему дню и достигла отметки в $27,96 за баррель, свидетельствуют биржевые сводки.

Последний раз нефть данного сорта торговалась по цене ниже $28 за баррель 2 апреля, еще до заключения соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

Цена сырья марки WTI опустилась более чем на 4,3% и достигла уровня в $26,23 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

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