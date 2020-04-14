Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
close
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Также отменяется ограничивающая наценку монополия «Росхимзащита» Ростеха на оптовую торговлю масками.
Как пишет ТАСС, «Росхимзащита» подтвердила действительность распоряжения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Не панацея: почему нельзя полагаться только на маски
— В ВОЗ рассказали о вреде медицинских масок