Трамп уточнил условия сделки ОПЕК+ по нефтедобыче

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Президент США Дональд Трамп уточнил, что в рамках новой сделки ОПЕК+ нефтедобыча сокращается не на 10 млн баррелей в сутки, а на 20 млн. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в СМИ чаще сообщается о 10 млн баррелей, однако на заседании ОПЕК+ было решено сократить добычу нефти на 20 млн б/с.

Трамп уверен, что если сделка будет полностью реализована, то «мир вернется от бедствия с COVID-19 к деловой активности».

«Энергетическая отрасль снова станет сильной, намного быстрее, чем ожидается в настоящее время», — добавил политик.

Также он поблагодарил всех, кто работал над сделкой, в частности Россию и Саудовскую Аравию.

12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года.

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