Brent опустилась ниже $31 за баррель

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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent потеряла в цене более чем 1,8% и опустилась ниже 31$ за баррель, свидетельствуют данные торгов с Лондонской биржи ICE.

Нефть других марок также показывает отрицательную динамику, WTI торгуется на уровне $22,61 за баррель, теряя 0,7% от стоимости.

Цена углеводородов после известий о достижении 10 апреля соглашения между членами ОПЕК+ показала существенный рост, однако в настоящее время возобновила снижение.

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