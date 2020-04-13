Сбербанк предостерег граждан от новых схем мошенничества из-за коронавируса

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Зампред правления банка Станислав Кузнецов заявил, что появились новые схемы мошенничества, связанные с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Например, преступники собирают данные карт граждан под предлогом перечисления социальных выплат из-за карантина.

Другая схема связана с тестированием на COVID-2019. Мошенники звонят жертвам и заявляют, что те контактировали с инфицированным, поэтому вскоре им сделают диагностику на дому, которая стоит 5 тыс. рублей. После получения денег преступники исчезают.

Кроме того, злоумышленники продают лекарства от коронавируса за крупные суммы. Они звонят гражданам и сообщают о положительных результатах их тестов на новую инфекцию, после чего предлагают приобрести дорогие препараты, которые на самом деле являются безвредными пищевыми добавками.

Мошенников с подобной схемой задержали 2 апреля. В преступную группу входили 7 человек, они действовали на территории республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей.

Помимо этого в интернете за последнее время появилось около 1,7 тыс. доменов популярной видеосвязи Zoom, которую многие россияне используют для работы и учебы на дому.

В России на данный момент зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом, 130 человек умерли, 1291 вылечились.

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