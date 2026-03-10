Размер шрифта
Лиам Галлахер о причинах воссоединения Oasis: «За еду»

Музыкант Галлахер пошутил, что воссоединился с Oasis за еду
Latin America News Agency/Global Look Press

Британский музыкант Лиам Галлахер пошутил о причинах воссоединения с группой Oasis для масштабного мирового турне. Новым постом он поделился в социальной сети X (бывший Twitter).

53-летний музыкант заявил, что несмотря на заработанные на туре £400 млн, они с братом Ноэлом решили забыть о ссорах ради еды.

«Народ действительно все еще говорит, что Лиам и Ноэл устроили воссоединение ради денег, но на самом ли деле у нас все серьезно. Глупышки, мы сделали это ради кейтеринга», — написал он.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

В конце 2025 года гитарист Oasis Пол Артурс на время отказался от мирового тура — воссоединения группы, чтобы пройти курс лечения от рака простаты. По словам 60-летнего Артурса, рак предстательной железы у него нашли в начале 2025 года.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о восстановлении после операции.

 
