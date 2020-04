Трамп заявил, что сделка ОПЕК+ сохранит сотни тысяч рабочих мест в США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что заключенная 12 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест.

«Достигнута большая сделка с ОПЕК+. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США», — написал Трамп.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки на май-июнь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Министры ОПЕК+ окончательно договорились о сокращении нефтедобычи

— Трамп назвал отличной сделку ОПЕК+ и поблагодарил Путина

— Путин обсудил сделку ОПЕК+ с лидерами США и Саудовской Аравии

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!