Трамп назвал отличной сделку ОПЕК+ и поблагодарил Путина
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter завершение сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
«Я хотел бы поблагодарить и поздравить Президента России [Владимира] Путина и Короля Саудовской Аравии Сальмана [ибн Абдул-Азиз Аль Сауда]», — добавил глава США.
Он отметил, что это отличная для всех сделка.
12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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