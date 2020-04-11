Новак: нефтяники не допустят закрытия скважин, где будет невозможно восстановить добычу

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Министр энергетики России Александр Новак считает, что российские нефтяные компании не допустят из-за договоренности ОПЕК+ закрытия тех скважин, где потом невозможно будет восстановить добычу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что компании этого не допустят», — заключил он.

Согласно новой сделке ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти почти на 25% (на 2,5 млн баррелей в сутки) за счет фонда низкорентабельных скважин. Многие из них снова запустить после закрытия будет уже невозможно, и эти запасы нефти будут утеряны.

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