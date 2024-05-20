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В Курской области сбили беспилотники

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили два украинских БПЛА

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Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он подчеркнул, что ночью 20 мая над Обоянским районом Курской области было сбито два беспилотника самолетного типа.

До этого Смирнов заявил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Смирнов также отметил, что силы противовоздушной обороны в Курской области приведены в режим готовности для отражения возможной атаки.

Также в пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области заявили, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории столицы региона и Белгородского района. Местных жителей призвали быть бдительными.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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