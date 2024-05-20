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В Харькове произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Харькове на фоне тревоги произошли взрывы

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Vladyslav Musiienko/Reuters

В Харькове на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В публикации отмечается, что городские паблики передают информацию о взрывах в городе.

В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошел взрыв.

19 мая глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении взрывами административного здания. Также в этот день в Харькове и пригороде произошли взрывы.

17 мая российские войска поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было выпущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова в этом месяце. По мнению политика, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее военкор оценил сроки взятия Харькова и Одессы.

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