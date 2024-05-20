Власти Украины запоздали с принятием закона о мобилизации, что привело к критическому положению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Такое заявление сделал французский телеканал France 24.

В материале вещателя говорится, что российская армия серьезно превосходят по численности украинскую, поэтому для достижения паритета в личном составе Киеву необходимо дополнительно отправить на фронт несколько сотен тысяч человек.

«А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев», — отмечает телеканал, добавляя, что пока украинские новобранцы проходят подготовку, российские военные продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать собственные денежные средства, управлять автомобилем, а также осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы.

Ранее Киев обвинили в незаконной мобилизации в Харьковской области.