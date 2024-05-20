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Найдена 92-летняя россиянка, которая двое суток провела в лесу

В Приморье нашли в лесу живой 92-летнюю пенсионерку через двое суток

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Shutterstock

Волонтеры из организации «Примпоиск» смогли найти в лесу 92-летнюю пенсионерку, которая потерялась около города Арсеньев в Приморском крае. Женщина пробыла в дикой природе двое суток, пишет РИА Новости.

По информации организации, женщина вышла в лес 16 мая для прогулки неподалеку от своего дома, она обычно это делала. Однако в этот день у нее начались проблемы с памятью, и она не смогла самостоятельно вернуться обратно.

Родственники и соседи начали поиски, обратившись за помощью в полицию, а затем и к волонтерам из «Примпоиска».

Участники организации приступили к обследованию местности, включая опасные участки у реки, и опросили близких к пенсионерке.

В 18:40 (11:40 по московскому времени 18 мая) штаб получил сообщение от третьих лиц: дети заявили, что видели женщину возле реки на тропинке.

Вскоре ее нашли живой. Она лежала на земле, потребовались носилки для эвакуации. Чтобы сохранить ее бодрость духа, волонтеры постоянно общались с ней, следя за ее состоянием.

После того, как они вынесли ее из леса, укутав в пледы и спальники, женщину передали в скорую помощь.

Ранее в Башкирии дикий зверь загнал россиянку на дерево в лесу.

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