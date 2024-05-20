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Косметолог рассказала, появляются ли прыщи от жары

Врач Абалухова: обострение акне летом связано с воздействием на кожу УФ-лучей

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Существует миф о том, что летом в солнечный период все высыпания на коже подсушиваются и самостоятельно регрессируют. Однако если речь идет о длительном пребывании на солнце, ситуация усугубляется, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог «СМ-Косметология» Елизавета Абалухова.

Она отметила, что обострение акне в летний период связано с чрезмерным воздействием на кожу УФ-лучей.

По ее словам, в малых дозах УФ-излучение действительно оказывает положительный терапевтический эффект: антисептическое действие; подавление активности бактерий Propionibacterium acnes; уменьшение воспаления.

«Однако при длительном пребывании на солнце происходит повреждение кожи и снижение ее защитных свойств: повышается активность сальных желез, возникает гиперпродукция кожного сала, что в последствии приводит к закупорке выводных протоков желез; возникает гиперкератоз и загар, как защитная реакция в ответ на повреждение; активизируется свободнорадикальное окисление», — предупредила Абалухова.

Итогом такого воздействия может стать появление новых воспалительных элементов и комедонов.

«Существует понятие Акне Майорка (Mallorca acne, acne aestivalis, угри солнечные, угри летние) — акнеформный дерматоз, внезапно возникающий в летнее время года и самопроизвольно регрессирующий зимой, характеризующийся высыпанием плоских красных фолликулярных папул на открытых солнцу участках тела. Чаще всего появляется у молодых людей от 20 до 40 лет в период летних отпусков. Связан с длительным воздействием солнечного излучения и использованием комедогенных фотозащитных средств», — рассказала косметолог.

По ее словам, в таком случае высыпания представляют собой папулы или папуловезикулы, закрытые комедоны. Локализуются на открытых участках тела, подверженных УФ-облучению.

«Чтобы избежать появления данного заболевания, необходимо использовать некомедогенные гипоаллергенные солнцезащитные крема, правильно их смывать и увлажнять кожу после солнечных ванн. По возможности, прятаться в тени и не находиться на солнце в период с 11:00-16:00», — добавила специалист.

Ранее косметолог перечислила главные ошибки в борьбе с черными точками.

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