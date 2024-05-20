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В Красном Полумесяце Ирана объяснили, где мог упасть вертолет Раиси

Красный Полумесяц Ирана: вертолет Раиси мог упасть рядом с деревней Тавиль

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Shannon Stapleton/Reuters

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что обнаруженный турецким беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) источник тепла, на месте которого, предположительно, могут быть обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, находится у иранской деревни. Об этом сообщает Fars.

Он подчеркнул, что район поисков беспилотника расположен у деревни Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.

До этого стало известно, что турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вошел в воздушное пространство Ирана для помощи в поисках совершившего жесткую посадку вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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