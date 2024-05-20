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Открытое горение в здании управы Соколиной Горы в Москве потушили

МЧС: открытое горение в здании районной управы в Москве потушено

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РИА Новости

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение в здании районной управы на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что на месте пожара объявили о ликвидации открытого горения. В текущий момент проводится проливка и разборка конструкций.

К ликвидации пожара было привлечено 48 единиц техники и 155 человек, добавили в МЧС.

До этого стало известно, что московские пожарные локализовали крупное возгорание на востоке Москвы.

Также сообщалось, что в результате пожара в здании районной управы обвалилась крыша. Также полностью обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажом. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров.

4 мая в Москве произошел крупный пожар в автосервисе, расположенном на улице Дорожная.

2 мая в тушении пожара в здании завода по производству искусственного камня в Москве участвовали два вертолета.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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