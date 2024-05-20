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Украинский пограничник рассказал о проблемах с обороной под Харьковом

Пограничник Шоланки: укрепления ВСУ под Харьковом собирали из подручных средств

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Thomas Peter/Reuters

Фортификационные сооружения в приграничье под Харьковом были не пригодны для нужд военных, пограничники готовили инженерные сооружения, блиндажи и окопы из подручных средств. Об этом рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки в интервью РИА Новости.

«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было, ну просто ничего нет», — заявил военнопленный.

По словам Шоланки, подразделение к которому он был приписан, прибыло на передовую чуть более месяца назад. Там пограничникам самим пришлось копать траншеи, чтобы не замерзнуть ночью, подчеркнул он.

Шоланки указал, что все работы по возведению укреплений проводились в плохую погоду, на протяжении нескольких недель бойцам приходилось спать в затопленных водой блиндажах.

До этого военнослужащий украинской армии Андрей Бабичев пожаловался, что укрепления ВСУ под городом Павлоград в Днепропетровской области Украины плохо спланированы и сделаны «для картинки». По его словам, все работы по строительству сооружений выполнены халтурно, и чтобы охарактеризовать их качество, употребил нецензурное выражение.

Ранее в Раде признали слабость ВСУ на Харьковском направлении.

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