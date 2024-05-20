Обнаружено место крушения вертолета Раиси

В Иране поисково-спасательные отряды смогли обнаружить обломки вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд в эфире телеканала IRIB.

«Вертолет найден, и мы направляемся к нему», — заявил прессе Коливанд.

Ранее турецкий беспилотник нашел «источник тепла». Но сообщалось, что на этом месте обломки не были обнаружены.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек.