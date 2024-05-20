Россия направит в Иран специальную технику для труднопроходимой местности

Иранский посол в Москве Касем Джалали заявил, что Россия направит в Иран технику для труднопроходимой местности с целью участия в поисках вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает государственный телеканал Ирана IRIB.

По словам дипломата, из России для участия в поисково-спасательной операции будут доставлены специальные машины, которые способны передвигаться по труднопроходимым дорогам.

До этого сообщалось, что специальный самолет МЧС России Ил-76 вылетел из аэропорта Жуковский в иранский город Тебриз. На борту Ил-76 находятся спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, поисковые собаки и высокопроходимая техника.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Ранее помощник президента Ирана выразил надежду на то, что Раиси жив.