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Иранские спасатели достигли места, где БПЛА обнаружил «источник тепла»

Press TV: спасатели не нашли обломки вертолета Раиси в месте источника тепла

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Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иранские спасатели достигли места обнаруженного турецким беспилотником источника тепла, следов вертолета Раиси не обнаружили. Об этом сообщает Press TV.

При этом до этого КСИР подтвердил, что найденным турецким беспилотником источником тепла являются обломки.

Как сообщалось, турецкий БПЛА Akinci обнаружил в районе поисков Раиси источник тепла.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет МЧС со спасателями вылетел в Иран для участия в поисках Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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