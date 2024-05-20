Рядовой ВС РФ в одиночку защищал от FPV-беспилотников подбитый танк до прибытия эвакуации

Российский танкист в течение двух часов в одиночку при помощи антидронового ружья защищал потерявшую ход боевую машину от украинских FPV-дронов, пока танк не был эвакуирован. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что во время боевых действий на важном тактическом направлении танк, в состав экипажа которого входил механик-водитель рядовой Евгений Акулов, подвергся огневому воздействию противника и не смог больше двигаться.

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были предприняты многочисленные атаки танка с применением FPV-беспилотников. Акулов, используя антидроновое ружье, на протяжении двух часов до прибытия эвакуационного отделения мужественно отражал налеты вражеских дронов. Боец лично уничтожил три беспилотных летательных аппарата противника.

Благодаря самоотверженным действиям рядового танк успешно эвакуировали в тыл, где он пройдет необходимый ремонт.

До этого в Росгвардии высоко оценили эффективность антидронового ружья «Выжигатель».

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу антидроновых ружей и обязать граждан сдать их силовикам.