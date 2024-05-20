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Самолет МЧС со спасателями вылетел в Иран для участия в поисках Раиси

Самолет Ил-76 со спасателями на борту вылетел в Тебриз для поисков Раиси

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РИА «Новости»

Самолет МЧС России со спасателями на борту вылетел в Иран для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

Специальный самолет вылетел из аэропорта Жуковский и взял курс на административный центр провинции Восточный Азербайджан город Тебриз. На борту Ил-76 находятся спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, поисковые собаки и высокопроходимая техника.

В ведомстве отметили, что второй самолет отправится в Иран в самое ближайшее время.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с высшими должностными лицами в оборонном и секторе безопасности в связи с инцидентом, касающимся крушения вертолета иранского президента.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Содействие в поиске упавшего вертолета оказывает также и Турция. Анкара направила в Иран 32 спасателя. В воздушное пространство Исламской Республики также вошел турецкий беспилотник Akinci, которому удалось обнаружить обломки вертолета.

Нарушение режима высота
Советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что причиной аварии могло стать нарушение режима высоты из-за погоды. По его мнению, воздушное судно могло задеть деревья или линии электропередачи.

«Все эти случаи катастрофы — это не редкость с вертолетами. В основном причины вертолетных катастроф — это плохие погодные условия, как раз туман. Они снижаются ниже допустимой высоты и задевают либо деревья, либо линии электропередачи», — сказал он.

По мнению Литвинова, необходимо дождаться результатов расследования, чтобы выяснить причины катастрофы. Предположительно, что-то могло задеть вертолет, поскольку даже при отказе двигателя вертолет в режиме авторотации может совершить планирующую посадку. Эксперт также отметил, что если причиной катастрофы является отказ техники, то вины экипажа нет. По его мнению, на борту вертолета находился современный и надежный вертолет, учитывая, что на нем летел президент Ирана.

Ранее помощник президента Ирана выразил надежду на то, что Раиси жив.

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Крушение вертолета Раиси
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