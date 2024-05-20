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Пожарные локализовали возгорание на востоке Москвы

Пожарные в Москве локализовали возгорание в здании управы района Соколиная Гора

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Московские пожарные локализовали крупное возгорание на востоке Москвы. Об этом, ссылаясь на пресс-службу МЧС России, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что спасатели локализовали сильный пожар, вспыхнувший в здании управы столичного района Соколиная Гора.

До этого сообщалось, что в результате пожара в здании районной управы обвалилась крыша. Также полностью обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажом. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров. В тушении огня принимают участие 107 специалистов и 33 единицы специальной техники.

4 мая в Москве произошел крупный пожар в автосервисе, расположенном на улице Дорожная.

2 мая в тушении пожара в здании завода по производству искусственного камня в Москве участвовали два вертолета.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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