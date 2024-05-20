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В Мали начнут добычу редкого металла

В Мали начнут добычу лития на крупнейшем месторождении

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Rey Byhre/Reuters

На месторождении лития Гуламина в Мали планируется начать добычу этого полезного ископаемого в августе. Об этом сообщает портал Bamada.

Изначально проект был финансирован австралийской компанией Leo Lithium, но в 2022 году она вышла из него, и его приобрела китайская компания Ganfeng Lithium за 380 миллионов австралийских долларов.

По информации портала, запуск шахты Гуламина, запланированный на август 2024 года, может оказать значительное экономическое воздействие на Мали, предполагая создание нескольких тысяч рабочих мест как на этапе строительства, так и во время эксплуатации.

По прогнозам, месторождение содержит до 100 миллионов тонн сподумена — руды с высоким содержанием лития, ключевого элемента для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях и портативных устройствах.

Ожидается, что налоговые поступления от проекта будут способствовать улучшению инфраструктуры страны. Открытие шахты сделает Мали одним из ведущих производителей лития в Африке, хотя на данный момент лидером является Демократическая Республика Конго. Залежи лития также присутствуют в Зимбабве, Нигере и Гане.

Издание отмечает, что добыча лития может негативно повлиять на окружающую среду, особенно на качество воды и почвы, поэтому крайне важно принимать строгие меры по охране окружающей среды для минимизации потенциального негативного воздействия.

Ранее в ДР Конго заявили об участии американцев в неудавшемся госперевороте в стране.

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