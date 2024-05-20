В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В пресс-службе главного управления МЧС по Белгородской области заявили, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщает ТАСС.

Местных жителей предупредили быть бдительными.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка.

Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.

Уточняется, что в результате атаки БПЛА, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль.

Накануне два работающих в поле грузовых автомобиля подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

Транспортные средства получили повреждения, люди не пострадали.

Незадолго до этого город Шебекино в Белгородской области был атакован ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.