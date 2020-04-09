Регионам окажут поддержку из-за выпадающих из бюджетов доходов после помощи бизнесу

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Председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил предложение «Единой России» по поддержке регионов в связи с выпадающими доходами из бюджетов субъектов из-за введения поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампред фракции Андрея Исаева.

Он рассказал, что в ближайшее время данные планы по поддержке будут оформлены и воплощены в совместных фракции с правительством решениях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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