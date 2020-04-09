Курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые за более чем три недели

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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые за более чем три недели, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 23.49 мск 8 апреля, курс доллара составлял 74,97 рублей.

В прошлый раз доллар стоил меньше 75 рублей 17 марта 2020 года.

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