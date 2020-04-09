Курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые за более чем три недели

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые за более чем три недели, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 23.49 мск 8 апреля, курс доллара составлял 74,97 рублей.

В прошлый раз доллар стоил меньше 75 рублей 17 марта 2020 года.

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