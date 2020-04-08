Российские власти накопили «финансовую подушку» на 18 трлн рублей

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Правительство России при подготовке к кризисной ситуации накопило ликвидные активы на почти 18 трлн рублей, образовав «финансовую подушку» для страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Банка России.

По состоянию на 1 марта 2020 года, рублевые и валютные депозиты органов власти в банках и ЦБ России составили 15,3 трлн рублей. Также на банковских счетах было отложено еще 2,4 трлн рублей денежных средств правительств региона.

Накопленная ликвидность включает в себя средства ФНБ, валюту, приобретенную Минфином в начале 2020 года до падения цен на нефть, остатки финансов на счетах федерального бюджета и на счетах внебюджетных государственных фондов.

Таким образом, все ликвидные активы российских властей составили на начало марта 17,7 трлн рублей (более 16% ВВП). «Финансовая подушка» в рублевом эквиваленте могла увеличиться за март еще минимум на 1,2 трлн рублей, отмечает издание.

В марте министр финансов России Антон Силуанов говорил, что се происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке. По его мнению, тема коронавируса в большей степени отражается на экономике, так как она затрагивает сразу ряд отраслей: торговую, туристическую и транспортную.

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