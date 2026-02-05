Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France 2 заявил, что никогда не хотел заморозки конфликта с Россией.

Собеседница спросила у политика о готовности к уступкам ради мирного завершения конфликта.

«Давайте будем честными. Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, то это уже огромная уступка с нашей стороны», — ответил лидер Украины.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной.

При этом накануне встреч Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. По информации InfoBRICS, предстоящие переговоры могут быть успешными, только если Киев пойдет на территориальные уступки.

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.