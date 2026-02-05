Колумбия запретила ведущему кандидату в президенты участвовать в праймериз

Национальный избирательный совет Колумбии запретил лидеру президентской гонки Ивану Сепеде участвовать в предварительных выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что советник действующего президента Густаво Петро не может участвовать в консультациях на том основании, что уже участвовал в межпартийном голосовании в октябре.

Подчеркивается, что Сепеда все еще имеет право баллотироваться в президенты, но не как представитель широкой коалиции левых фракций. По данным опросов, советник президента одержал бы убедительную победу. Решение совета может разделить его возможные голоса, из-за чего Сепеда столкнется с другим кандидатом от левых сил.

До этого сообщалось, что Петро и Дональд Трамп окончательно помирились после встречи 3 февраля в Белом доме. В интервью спустя пару часов после выхода из Овального кабинета колумбийский лидер оценил встречу на 9 из 10. Помимо этого, президенты двух стран обсудили безопасность соседних Венесуэлы и Эквадора.

Ранее президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие для защиты от Трампа.