Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Колумбия запретила ведущему кандидату в президенты участвовать в праймериз

Избирательный совет Колумбии запретил Сепеде участвовать в предварительных выборах
Global Look Press

Национальный избирательный совет Колумбии запретил лидеру президентской гонки Ивану Сепеде участвовать в предварительных выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что советник действующего президента Густаво Петро не может участвовать в консультациях на том основании, что уже участвовал в межпартийном голосовании в октябре.

Подчеркивается, что Сепеда все еще имеет право баллотироваться в президенты, но не как представитель широкой коалиции левых фракций. По данным опросов, советник президента одержал бы убедительную победу. Решение совета может разделить его возможные голоса, из-за чего Сепеда столкнется с другим кандидатом от левых сил.

До этого сообщалось, что Петро и Дональд Трамп окончательно помирились после встречи 3 февраля в Белом доме. В интервью спустя пару часов после выхода из Овального кабинета колумбийский лидер оценил встречу на 9 из 10. Помимо этого, президенты двух стран обсудили безопасность соседних Венесуэлы и Эквадора.

Ранее президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие для защиты от Трампа.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!