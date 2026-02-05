Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач объяснила, чем лучше согреваться зимой: какао или горячим шоколадом

Врач Литвинова-Гразион: зимой согреваться лучше какао, а не горячим шоколадом
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Горячие напитки традиционно считаются способом быстро согреться и взбодриться в холодное время года, однако не все из них одинаково полезны для организма. Врач-диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала «Газете.Ru», в чем заключается разница между горячим шоколадом и какао и как каждый из этих напитков влияет на самочувствие.

По словам специалиста, основное отличие между горячим шоколадом и какао заключается в их составе и, соответственно, влиянии на организм. Горячий шоколад, как правило, содержит в своем составе какао, сахар, сливки либо молоко, и зачастую еще ингредиенты в виде топпингов и сладких добавок.

«Указанные ингредиенты будут способствовать быстрому ощущению тепла и энергии, однако этот эффект кратковременный. Данный напиток приводит к резкому подъему уровня глюкозы в крови, но спустя непродолжительное время (20–30 минут) за ним следует его резкий спад, что вызывает упадок сил, сонливость и снова желание перекусить», — рассказала диетолог.

Какао, по ее словам, в отличие от горячего шоколада, в основном представляет собой только натуральный какао-порошок. Данный напиток можно приготовить без дополнительных ингредиентов, добавив исключительно подсластитель при необходимости.

«Какао богато антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды, улучшают кровообращение и повышают настроение. Кроме того, какао стимулирует центральную нервную систему за счет теобромина и кофеина, что способствует бодрости и ощущению энергии. И, что немаловажно, не вызывает скачков глюкозы в крови», — подчеркнула специалист.

Исходя из вышесказанного, для долговременного и устойчивого ощущения тепла и энергии врач советует выбирать натуральное какао без добавок. Горячий шоколад, особенно с высоким содержанием сахара, лучше употреблять только в качестве десерта.

«Если целью является длительное ощущение тепла и энергии без резких скачков сахара — выбирайте чистое какао или напитки на его основе без добавления сахара. Для удовольствия можно пить горячий шоколад, но стоит контролировать количество», — резюмировала Литвинова-Гразион.

Ранее россиян предостерегли от попыток согреться глинтвейном и другим алкоголем зимой.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!