Врач объяснила, чем лучше согреваться зимой: какао или горячим шоколадом

Горячие напитки традиционно считаются способом быстро согреться и взбодриться в холодное время года, однако не все из них одинаково полезны для организма. Врач-диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала «Газете.Ru», в чем заключается разница между горячим шоколадом и какао и как каждый из этих напитков влияет на самочувствие.

По словам специалиста, основное отличие между горячим шоколадом и какао заключается в их составе и, соответственно, влиянии на организм. Горячий шоколад, как правило, содержит в своем составе какао, сахар, сливки либо молоко, и зачастую еще ингредиенты в виде топпингов и сладких добавок.

«Указанные ингредиенты будут способствовать быстрому ощущению тепла и энергии, однако этот эффект кратковременный. Данный напиток приводит к резкому подъему уровня глюкозы в крови, но спустя непродолжительное время (20–30 минут) за ним следует его резкий спад, что вызывает упадок сил, сонливость и снова желание перекусить», — рассказала диетолог.

Какао, по ее словам, в отличие от горячего шоколада, в основном представляет собой только натуральный какао-порошок. Данный напиток можно приготовить без дополнительных ингредиентов, добавив исключительно подсластитель при необходимости.

«Какао богато антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды, улучшают кровообращение и повышают настроение. Кроме того, какао стимулирует центральную нервную систему за счет теобромина и кофеина, что способствует бодрости и ощущению энергии. И, что немаловажно, не вызывает скачков глюкозы в крови», — подчеркнула специалист.

Исходя из вышесказанного, для долговременного и устойчивого ощущения тепла и энергии врач советует выбирать натуральное какао без добавок. Горячий шоколад, особенно с высоким содержанием сахара, лучше употреблять только в качестве десерта.

«Если целью является длительное ощущение тепла и энергии без резких скачков сахара — выбирайте чистое какао или напитки на его основе без добавления сахара. Для удовольствия можно пить горячий шоколад, но стоит контролировать количество», — резюмировала Литвинова-Гразион.

