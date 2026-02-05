Стало известно, будут ли у россиян снимать отпечатки пальцев при въезде в Белоруссию

РИА: требование о дактилоскопии в Белоруссии не затронет законопослушных россиян

Дактилоскопия (снятие отпечатков пальцев) на границе Белоруссии не коснется законопослушных граждан России, передает РИА Новости со ссылкой на обновленный текст закона о государственной дактилоскопической регистрации, который подписал президент Александр Лукашенко.

В документе отмечается, что снимать отпечатки пальцев не будут у иностранцев, которым меньше 14 лет, а также 75 лет и больше, глав государств и правительств, членов официальных делегаций, владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Согласно тексту законопроекта, требования о дактилоскопии распространятся на иностранцев и лиц без гражданства, чей въезд в Белоурссии запрещен или нежелателен.

Прошлой осенью туристы из РФ столкнулись с длинными очередями на паспортном контроле при въезде в Китай. Основной причиной задержек, по данным Ассоциации туроператоров России, стало требование китайских пограничников проходить обязательную процедуру дактилоскопии и сканирования документов. Самостоятельное использование электронных терминалов не позволило полностью избежать очередей.

Ранее россиян предупредили о рисках при использовании биометрии в банковских приложениях.