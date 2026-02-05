Размер шрифта
Жителей трех округов России ожидает сложное весеннее половодье

Иркутское УГМС: в Приангарье спрогнозировали сложное весеннее половодье
Shutterstock/sunakri

Весеннее половодье на территории России в этом году будет сложнее, чем в 2025-м. Об этом сообщает в Telegram-канале Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Иркутское УГМС).

В ведомстве уточнили, что более сложные условия прогнозируются в Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Их жителей предупредили, что при вскрытии рек вероятно возникнут заторы льда. Они могут привести к разливу рек и затоплению низко расположенных населенных пунктов, если они не защищены гидротехническими сооружениями.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральную Россию весна придет примерно с середины марта и с последующим началом весеннего половодья. В феврале в округе ожидается температура около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта месяца. Он будет практически нивелирован относительно теплым финалом.

Ранее сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет не проснулся в День сурка.
 
