Россиянам назвали причины, почему так дорого отдыхать в санаториях

Тревел-эксперт Фетисова: отдых в санаториях в 2026 году может подорожать на 10-15%
Yuliya Loginova/Shutterstock/FOTODOM

Санаторно-курортный отдых в России стал значительно дороже за последние четыре года. Это не просто инфляционный рост, а результат системных изменений в модели предложения и отражение поляризации рынка, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Наталья Фетисова, гендиректор туроператорской компании TT TOUR, президент фонда развития социального туризма «Твой Тур».

«Основные причины общеизвестны: переориентация внутреннего спроса после 2022 года, а также ежегодный рост операционных издержек и осознанное позиционирование многих объектов как wellness- или health-курорты премиум-класса», — объяснила она.

По словам Фетисовой, сегодня рынок оздоровительного отдыха фактически расколот на два сегмента.

«Первый — социально ориентированные санатории с устаревшим номерным фондом, но сохранившейся мощной лечебной базой: бальнеологические комплексы, грязелечебницы, физиотерапевтические отделения полного цикла. Многие из них получают устойчивую поддержку государства, с ними заключаются долгосрочные контракты через различные фонды и региональные программы, включая поддержку и реабилитацию участников СВО. Сюда направляются пенсионеры, дети из многодетных семей с достатком ниже прожиточного минимума, люди с инвалидностью, дети с ОВЗ и другие уязвимые группы. Путевки для них либо бесплатны, либо с частичной компенсацией. Однако здесь сохраняется серьезный дисбаланс: если лечебная часть остается весьма эффективной, то питание зачастую скромное, а порции минимальные. Это следствие жесткой экономии при фиксированной стоимости путевки по госконтракту», — рассказала эксперт.

Второй сегмент — это премиум-рынок. Санатории здесь уже не просто лечебницы, а полноценные health-ресорты с реновированными номерами, персонализированными программами и сопровождением, современной диагностикой и качественным трехразовым питанием под контролем диетолога.

«Цена в таком формате начинается от 25 тыс. рублей в сутки на человека в формате «все включено», а может быть и выше, в зависимости от класса санатория и категории номера. При этом, такая стоимость часто объективно обоснована: она включает не просто проживание, а полноценный восстановительный курс с использованием дорогостоящих аппаратных методик, участие узкопрофильных специалистов и разработку качественного питания», — подчеркнула эксперт.

По мнению Фетисовой, средний коммерческий сегмент с ценами 6-12 тыс. рублей в сутки постепенно сжимается, но еще живет.

«На 2026 год прогнозируется умеренный рост цен в санаторно-курортном секторе на 10-15%, но он будет неравномерным и во многом определяется уровнем индексации тарифов на ключевые ресурсы. Межсезонье — наиболее рациональное время для санаторно-курортного отдыха. В этот период действуют значительные скидки, и, например, на конец января можно приобрести полноценную недельную путевку на курорты Минеральных Вод, с питанием и лечебной программой, в бюджетном сегменте от 50 тыс. рублей на человека», — резюмировала эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как в 2026 году отдохнуть 59 дней вместо 28.
 
