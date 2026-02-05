Размер шрифта
Житель Приморья потерял сознание на морозе и чуть не замерз

Amur Mash: в Приморье спасли мужчину, пролежавшего 3 часа без сознания на морозе
Илья Наймушин/РИА Новости

Житель приморского города Спасск-Дальний едва не замерз, когда потерял сознание на улице, передает Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что мужчина вышел на мороз, легко одевшись. Ударившись головой, он потерял сознание и лежал на улице три часа. После этого его обнаружили прохожие и вызвали скорую.

В посте говорится, что у него диагностировали ушиб мозга, рану на голове, переохлаждение и субдуральную гематому (опасное для жизни скопление крови между оболочками головного мозга, обычно возникает при черепно-мозговой травме. — «Газета.Ru»). Сейчас пострадавший в стабильном состоянии и проходит терапию.

До этого в Йошкар-Оле прогулка чуть не стоила жизни двум детям, которые заблудились. 31 января в районе железнодорожного моста 13-летний и 14-летний подростки отправились в лес, но потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу назад. На пульт дежурного поступил сигнал о том, что дети замерзают. Спасатели обследовали район на снегоходе, обнаружили школьников и вывезли их из леса, подростки получили переохлаждение.

Ранее врач рассказал, как правильно согреть ребенка после прогулки в мороз.
 
