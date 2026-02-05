Россиянам рассказали, как без таблеток вылечить гипертонию

Прогулки на свежем воздухе помогают в лечении начальной стадии гипертонии, синдрома хронической усталости, тревожных расстройств, а также для восстановления после COVID-19, пневмонии, операций или для профилактики сезонных ОРВИ, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Прогулки — лучшая кардиотренировка для сердца и сосудов. Ритмичная ходьба заставляет сердце работать в оптимальном, аэробном режиме. Это укрепляет миокард и улучшает его кровоснабжение. Снижается уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышается уровень «хорошего» (ЛПВП). Также нормализуется артериальное давление. Кроме того, это профилактика атеросклероза, ишемической болезни, инфарктов и инсультов. Регулярные прогулки снижают риск этих заболеваний на 30–50%», — объяснил доктор.

Для легких прогулки — это вентиляция и очищение. На свежем воздухе происходит улучшение вентиляции всех отделов легких, что особенно важно для офисных работников. Кроме того, ходьба снижает уровень кортизола и стимулирует выработку эндорфинов и серотонина.

«Прогулка в парке (техника «forest bathing») по эффективности сопоставима с легкими антидепрессантами. Кроме того, регулярные прогулки, особенно в светлое время суток, нормализуют выработку мелатонина — гормона сна. Лучше всего гулять в парке, лесопарке или на набережной, если поблизости ничего такого нет, можно прогуляться в тихом дворе или районе без оживленного автомобильного трафика. Слушайте звуки природы, свое дыхание или аудиокнигу и не совмещайте прогулку с рабочими звонками», — заключил доктор.

