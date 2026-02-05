Синоптик рассказал об аномальных тайфунах в Тихом океане

Синоптик Кубай: тайфуны в Тихом океане в этом году зарождаются аномально рано

Тайфуны в Тихом океане в этом году начали зарождаться аномально рано, новый тропический шторм принесет ливни на Филиппины, заявил глава Примгидромета Борис Кубай. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, обычно сезон дождей и тропических циклонов на Филиппинских островах начинается в мае.

Зарождение тайфунов в январе-феврале это аномальная история, которая наблюдается на фоне значительных отрицательных аномальных температур в разных уголках северного полушария Земли.

Кубай считает, что природа данного явления и его возможные последствия станут предметом фундаментального изучения большой наукой.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Бурятии и Забайкальском крае на ближайшие дни установилась аномально холодная погода.

4 февраля сообщалось об ожидаемом похолодании в столичном регионе. Температура воздуха в Московской области опустится до -29°C, в Москве будет колебаться от -21 до -23°C.

Ранее россиян предупредили о риске инфаркта из-за сильных морозов.