Стало известно о пострадавших из-за непогоды в Японии

В результате последствий снегопадов, обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря 20 января, пострадало 413 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику пожарного и спасательного управления страны.

В публикации отмечается, что среди пострадавших 142 человека получили серьезные травмы. Также 38 человек не выжили в результате непогоды.

Особо мощные снегопады обрушились в последние недели на ряд японских префектур, главным образом Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату. На помощь населению направлены армейские подразделения.

До этого замминистра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский заявил, что в республике из-за морозов и переохлаждения не выжили по меньшей мере 38 человек. В МВД уточнили, что последние два случая произошли в течение суток. Кроме того, есть информация о еще двух людях в Куявско-Поморском воеводстве на севере республики. Если она подтвердится, число жертв мороза достигнет 40.

