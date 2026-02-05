В столице Украины произошли взрывы

В столице Украины прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев INFO».

В разных частях города наблюдаются пожары. Предположительно, произошла атака беспилотников.

3 февраля сообщалось, что над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары.

Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что в Киеве возможен полный блэкаут, генераторы и мини-ТЭЦ не способны полностью покрыть потребности столицы.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.