Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

В столице Украины произошли взрывы

В Киеве прозвучало несколько взрывов

В столице Украины прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев INFO».

В разных частях города наблюдаются пожары. Предположительно, произошла атака беспилотников.

3 февраля сообщалось, что над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары.

Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что в Киеве возможен полный блэкаут, генераторы и мини-ТЭЦ не способны полностью покрыть потребности столицы.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!