Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Китае оценили реакцию Путина на угрозы Трампа ввести санкции в отношении КНР

360kuai: Путин быстро отреагировал на угрозы США ввести санкции против Китая
Сергей Бобылев/Pool/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин сразу поддержал Китай после угрозы главы США Дональда Трампа ввести санкции в отношении КНР. Об этом сообщает китайское издание
360kuai.

В материале говорится, что Трамп недавно позвонил в Пекин и выдвинул китайским властям жесткие требования. Глава Белого дома потребовал немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана, а вместо этого заключить крупномасштабное соглашение о закупке нефти с Венесуэлой. Если КНР не согласится выполнить этот фактически ультиматум, то Вашингтон введет против нее карательные пошлины. Соединенные Штаты таким способом пытались обрушить цены на мировом рынке нефти и лишить Россию и Китай значительных доходов.

Китайские журналисты отметили, что реакция Москвы на происходящее была очень быстрой и неожиданной. В Пекин немедленно прибыл секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Его визит не был совпадением и стал реакцией Путина на попытки Трампа усилить давление на Китай. Тем самым Вашингтону ясно дали понять, что его угрозы не сработали.

7 января официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала «типичным буллингом» попытки Соединенных Штатов заставить Венесуэлу разорвать связи с Москвой и Пекином ради передачи нефтяных ресурсов американским компаниям.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос, будет ли Россия «дружить» с США против Китая.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!