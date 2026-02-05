В Китае оценили реакцию Путина на угрозы Трампа ввести санкции в отношении КНР

Российский президент Владимир Путин сразу поддержал Китай после угрозы главы США Дональда Трампа ввести санкции в отношении КНР. Об этом сообщает китайское издание

360kuai.

В материале говорится, что Трамп недавно позвонил в Пекин и выдвинул китайским властям жесткие требования. Глава Белого дома потребовал немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана, а вместо этого заключить крупномасштабное соглашение о закупке нефти с Венесуэлой. Если КНР не согласится выполнить этот фактически ультиматум, то Вашингтон введет против нее карательные пошлины. Соединенные Штаты таким способом пытались обрушить цены на мировом рынке нефти и лишить Россию и Китай значительных доходов.

Китайские журналисты отметили, что реакция Москвы на происходящее была очень быстрой и неожиданной. В Пекин немедленно прибыл секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Его визит не был совпадением и стал реакцией Путина на попытки Трампа усилить давление на Китай. Тем самым Вашингтону ясно дали понять, что его угрозы не сработали.

7 января официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала «типичным буллингом» попытки Соединенных Штатов заставить Венесуэлу разорвать связи с Москвой и Пекином ради передачи нефтяных ресурсов американским компаниям.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос, будет ли Россия «дружить» с США против Китая.