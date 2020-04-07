Делягин: новая сделка ОПЕК+ может стать реальным механизмом регулирования рынка

Перед заседанием ОПЕК+ России, похоже, удастся сделать самое сложное: загнать в периметр сделки американцев, которые категорически не хотели вообще брать на себя никакие обязательства ни в какой сфере, считает экономист Михаил Делягин.

«Американцы ведь из всех соглашений по разоружению вышли, просто чтобы не иметь никаких обязательств и делать всё, что им заблагорассудится. Но сейчас американцы, возможно, примут участие в регулировании мирового рынка углеводородов. Понятно, что они, скорее всего, естественное падение своей добычи в результате банкротства сланцевых компаний выдадут за осознанное сокращение, но это, в конце концов, детали. Скорее всего, в сделку войдут также Норвегия и Бразилия, что тоже, в общем, очень хорошо», - говорит эксперт.

«Эта сделка, действительно, может стать практически всеобъемлющей. Это может быть первый реальный механизм балансировки нефтяного рынка, в котором участвуют ключевые регуляторы - США, Россия и Саудовская Аравия, механизм, учитывающий интересы производителей и потребителей нефти, позволяющий структурировать рынок, который до настоящего момента был, прямо скажем, хаотичным», - отметил экономист.

«Известно, что саудиты контролируются Соединенными Штатами Америки. И в Вашингтоне не могли не знать о планируемой Эр-Риядом жульнической многоходовке. Однако сейчас американцы - и Трамп отчетливо дал это понять - заинтересованы в стабилизации рынка. Поэтому, думаю: договоренность будет достигнута, но, что называется, придется сильно попотеть», - рассуждает Делягин.